Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть»

Администрация Анапы обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края к ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Иск подан 7 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Анапы планирует взыскать с ответчиков 211 млн руб. «Именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС»,— говорится в Telegram-канале мэрии города.

В сообщении отмечается, что сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате произошло разрушение и затопление судов, что привело к разливу нефтепродуктов. Вскоре мазут был обнаружен на берегах Анапы и Темрюкского района. Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.

Алина Зорина