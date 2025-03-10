Жители Ижевска рассказали, сколько направляют в накопления, а сколько — в инвестиции

Каждый шестой житель Ижевска (17%) заявил, что регулярно откладывает средства (в среднем по России — 17,7%), 38% сберегают по мере возможностей (по России — 37,9%), а 14% опрошенных планируют начать это делать (по России — 12,6%), показало исследование СберСтрахования жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбережения

Женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18–30 лет (22%), 31–40 лет (20%) и 41–50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста — от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).

Половине опрошенных (56%) удается откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода — 3%, а треть (30%) дохода — только 6,7% россиян. Больше всего откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).

Инвестиции

Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10%. Четверо из пяти опрошенных (39%) направляют в инвестиции 10% дохода, каждый третий (35%) — 5%, а каждый пятый (20%) — 15% дохода. 7% россиян инвестируют 20% и более от дохода.

«Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% — минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов. Жители Ижевска в среднем инвестируют на горизонте 3 года»,— сказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управлением благосостоянием» Сбербанка.

Другие инструменты

Согласно исследованию, помимо вкладов жители Ижевска используют такие инструменты приумножения дохода, как акции и облигации (6%), покупка валюты (5%), страхование жизни (3%), вложения в золото, включая металлический счет в банке (2%) и ПИФы (1%).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами в Ижевске, 25% владельцев полисов страхования жизни оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, еще 3% — страхование с инвестиционным доходом.

Исследование проводилось в марте 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Опрос прошли 11 тыс. человек.