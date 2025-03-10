На этой неделе в Удмуртии ожидается потепление до 7°С

В Удмуртии потеплеет до +7°С до конца рабочей недели, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Сегодня ночью температура опустится до 6..-11°С. Днем повысится до 0..+2°С. Осадков не ожидается, на дорогах установится гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К середине рабочей недели, 12 и 13 марта, температура воздуха днем повысится до +4°С. Ночью во вторник столбик термометра опустится до -4°С, в среду — до 0°С. 12 марта утром и днем ожидаются осадки: мокрый снег и дождь, на следующий день осадки увеличатся. В пятницу, 14 марта , температура достигнет ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С. Временами пройдут дожди.

Предварительно, в выходные дни температура понизится, вероятны осадки.