На Урале автора Telegram-канала обвинили в создании террористического сообщества

Автору Telegram-канала «Уральская республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Павлу Свеженцеву предъявили обвинение в создании террористического сообщества (ч.1 ст.205.4 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1) и в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2), следует из картотеки Центрального окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», Telegram-канал «Уральская Республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) был создан в октябре 2022 года, в апреле 2023 года Павел Свеженцев получил права владельца и модератора канала. По словам собеседника, целью канала было «привлечение внимания аудитории к вопросам региональной идентичности и формирование установки о неизбежности разделения России». Для продвижения идеологии Свеженцев публиковал материалы, дискредитирующие российскую армию и органы власти.

В мае 2023 года обвиняемый связался с руководителем террористического сообщества из Украины и сообщил, что «искренне верит в идею разделения России» и готов на любые методы для достижения этой цели, в том числе противоправные. Тогда украинские кураторы поручили Павлу Свеженцеву организовать на территории Урала вооруженное освободительное движение.

По данным «Ъ-Урал», обвиняемый создал закрытый Telegram-чат, куда добавил пользователей, которые согласились принять участие в создании сепаратистского движения на Урале. По словам источника «Ъ-Урал», участники чата обсуждали изготовления СВУ для проведения терактов в отношении общественных деятелей, поджогов полицейских машин, рассылок анонимных сообщений о минировании на территории Свердловской и Челябинской областей.

Мария Шараева