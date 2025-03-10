Япония начала продавать рис из стратегических запасов

Министерство сельского хозяйства Японии провело в понедельник первый аукцион по продаже риса из стратегических запасов страны, сообщает The Japan News. Так правительство пытается справиться со значительным ростом цен на зерно в последние месяцы.

В ходе аукциона правительство продало оптовикам и сельскохозяйственным кооперативам 150 тыс. тонн риса, обязавшись в течение года выкупить аналогичный объем зерна у дистрибуторов. Всего власти намерены продать 210 тыс. тонн риса из стратегического запаса, который оценивается в 1 млн тонн.

Согласно правительственным данным, в феврале средняя розничная цена упаковки риса на 5 кг составила 3688 иен ($24), что в полтора раза выше уровня цен в феврале 2024 года. Запасы риса в стране заметно сократились после плохого урожая в 2023 году. Власти надеялись, что ситуация исправится осенью прошлого года, однако, несмотря на увеличение объема урожая на 180 тыс. тонн, цены на рис не упали.

Агентство Kyodo сообщало, что дефицит риса на рынке вызван, с одной стороны, с рекордным наплывом туристов, а с другой — нежеланием фермеров и оптовиков распродавать запасы. Те надеются, что цены в будущем вырастут еще сильнее и зерно можно будет сбыть еще выгоднее.

Кирилл Сарханянц