Полиция нашла 200 свертков с наркотиками в квартире трудовых мигрантов в Ижевске

Полицейские задержали троих трудовых мигрантов по подозрению в незаконном обороте синтетики в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. При личном досмотре сотрудники обнаружили около 200 свертков с наркотиками.

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Установлено, что граждане Узбекистана в возрасте 20-25 лет приехали в Ижевск с целью сбыта наркотиков в феврале. У них имеется строительный патент. Задержанные являлись курьерами интернет-магазина. «Оптовые партии запрещенных веществ они фасовали в арендованной квартире, а затем сбывали бесконтактным способом»,— указано в сообщении силовиков.

Кроме того, в квартире обнаружили весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Фигурантов заключили под стражу.