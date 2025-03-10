Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Александр Турчин, с 2019 года возглавляший Минский областной исполнительный комитет. На этом посту он сменил Романа Головченко, который возглавит Нацбанк республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Турчин

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Турчин

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Роман Головченко был послом Белоруссии в ОАЭ (2013-2018 годах), а затем стал председателем Государственного военно-промышленного комитета республики. Должность премьер-министра он занял в июне 2020 года.

Александра Турчина в 2015 году назначили помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области. В 2016-м он руководил аппаратом правительства, а спустя два года стал первым вице-премьером. В декабре 2019 года господин Турчин возглавил Минский облисполком.

Правительство Белоруссии сложило полномочия после прошедших в стране 26 января президентских выборов. 3 марта Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в правительстве, при этом большинство министров сохранили свои посты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Лусине Баласян