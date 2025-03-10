Чем известен новый премьер-министр Белоруссии Александр Турчин

10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра страны. Им стал председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Турчин

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Турчин

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Турчин Александр Генрихович родился 2 июля 1975 года в городе Новогрудок (Гродненская область, Белорусская ССР). Окончил Белорусский государственный экономический университет (2002), Академию управления при президенте Республики Беларусь (2009).

С 1997 года был заведующим магазином колхоза «Авангард» в Новогрудском районе Гродненской области, затем работал государственным налоговым инспектором по Новогрудскому району, главным контролером-ревизором министерства финансов по тому же району.

В 2004–2010 годах — начальник финансового отдела, зампред Кореличского райисполкома Гродненской области. В 2010 году назначен председателем комитета по экономике Минского областного исполкома, в 2012-м — зампред Минского облисполкома.

В 2015 году назначен помощником президента Республики Беларусь — главным инспектором по Гомельской области. Через год стал руководителем аппарата Совета министров Белоруссии.

В 2017 году назначен председателем Совета по развитию предпринимательства, в 2018-м — уполномоченный президента по Гомельской области. В том же году стал первым вице-премьером Белоруссии. С 2019 года — губернатор Минской области.

С 2020 года находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и других стран.