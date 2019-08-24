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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна, и предложил заменить его новой цифровой валютой. Она должна быть основана на глобальной корзине товаров, обеспечивать равновесие для системы, в которой некоторые страны перешли на нулевую или отрицательную процентную ставку, а другие, в том числе США, поддерживают ключевую ставку выше ноля.

«В многополярном мире нам нужна многополярная валюта»,— сказал Марк Карни на ежегодной конференции Федеральной резервной системы в США, передает телеканал CNBC. Он также сказал, что многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики. Кроме того Глава Банка Англии отметил, что торговая война подрывает деловое доверие во всем мире.

Банкир и экономист Марк Карни считался одним из претендентов на пост главы Международного валютного фонда, но он не получил необходимой поддержки со стороны европейских правительств. Он возглавляет Банк Англии с июля 2013 года.

Напомним, торговая война между США и Китаем, по мнению экономистов, может привести к рецессии мировой экономии. Международные инвесторы считают, что ситуация в ближайшее время не улучшится.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.

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