Пострадавшая от схода льда жительница Удмуртии получит 300 тысяч от «управляйки»

25-летняя жительница Завьяловского района получит 300 тыс. руб. компенсации морального вреда за переломы ребер в результате схода льда с крыши жилого дома, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Средства взыскали муниципальной управляющей компании «Спецдомоуправление» (СпДУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2022 года потерпевшая вышла из отделения банка в Ижевске, расположенного в многоквартирном доме под управлением СпДУ. В этот момент с крыши дома сошел леди и упал ей на спину.

Представитель СпДУ возражал против иска пострадавшей, говоря, что обслуживание дома по договору было передано индивидуальному предпринимателю, однако подтвердить это не удалось. Кроме того, ответчик заявлял, что снег упал с козырька над отделением банка, который является самовольной постройкой, либо с внешних блоков кондиционеров жильцов или с карнизов окон. При этом СпДУ отказался от проведения строительно-технической экспертизы.

Факт наличия снега и наледи не опровергли. Ответчик сообщил, что на стене дома была табличка с надписью: «Внимание! Машины не ставить, возможен сход снега и наледи». При этом суд указал, что наличие такой таблички не освобождает от обязанностей очищать крышу, тем более пострадавшая шла по тротуару.