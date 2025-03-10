СКР проверит правомерность выделения квартир мигрантам в Хабаровске

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о возможных нарушениях при предоставлении жилищных сертификатов семьям мигрантов в Хабаровске. Об этом пишет Telegram-канал ведомства. Сообщения о нарушениях появились на прошлой неделе в ряде местных СМИ и соцсетях.

«Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, решение принято в пользу "семей с миграционной историей". Граждане усматривают в действиях администрации коррупционную составляющую»,— говорится в сообщении СКР. Поручение провести процессуальную проверку и представить доклад дано руководителю СУ СКР по региону Станиславу Белянскому.

По данным местных СМИ, администрация Хабаровска ищет защиты в прокуратуре. Появившиеся сообщения о нарушениях в мэрии приравняли к провоцированию межнациональной розни и вражды. Сама же информация взята хабаровчанами из открытого источника — данные о распределении сертификатов по программе обеспечения жильем молодых семей можно скачать на сайте самой мэрии.

Эрнест Филипповский, Хабаровск