В Ярославле места под наружную рекламу подорожали в 23,6 раза

В Ярославле в декабре 2024 года в ходе аукционов по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций цена на них выросла в 23,6 раза. Об этом говорится в информации МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля», которая представлена в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наружная реклама в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Наружная реклама в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Торги проходили по 20 местам под наружную рекламу. Начальная стоимость лотов составляла 1,26 млн руб. В ходе торгов цена повысилась до 29,81 млн руб. или на 2365,9%.

«Стоимость продажи позволила обеспечить поступление доходов в бюджета города Ярославля в 2024 году с превышением показателей кассового плана 2024 года на 22,8%»,— говорится в информации агентства по рекламе.

В 2024 году агентство планировало продать 129 рекламных мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций. Однако 69 мест были исключены из схемы из-за изменений законодательства, еще 30 были сняты с торгов из-за возникшего права арендаторов продлить договоры на 10 лет.

Антон Голицын