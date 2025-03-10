Губернатор ХМАО рассказал о числе посетителей и участников фестиваля «Дух огня»

Кинофестиваль «Дух огня», прошедший в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), объединил более 17 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ХМАО Руслан Кухарук и президент фестиваля Эмир Кустурица

Фото: страница «ВКонтакте» губернатора ХМАО Руслана Кухарука Губернатор ХМАО Руслан Кухарук и президент фестиваля Эмир Кустурица

Фото: страница «ВКонтакте» губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Перед церемонией закрытия глава региона посетил показ заключительного фильма в конкурсной программе российского кино — киносказку «Огниво против волшебной скважины» режиссера и композитора Анджея Петраса. «Рад, что нам удалось влюбить в Югру, Россию людей, которые разговаривают на одном языке — языке искусства кино. Мы будем ждать вас в следующем году уже на 24-ом фестивале кинодебютов "Дух огня"!»,— сказал господин Кухарук.

Как сообщили организаторы «Духа огня», призы фестиваля получили фильмы в по разным номинациям следующих конкурсов:

Конкурс российских дебютов: «Наступит лето», «Северная станция», «Ветер», «Граждане крыши», «Огниво против волшебной скважины». Главный приз конкурса получила картина «Ветер»;

Международный конкурс: «Тигриный пруд», «Тегеран, каким вы его еще не видели», «Семя пустыни». Главный приз конкурса получила картина «Убить монгольскую лошадь»;

Международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества «Твое кино»: «Нави», «Мужчина, который мне нравится»;

Конкурс «Дебют — короткий метр»: «Такой именно день», «А как правильно?», «Космос засыпает».

XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходил в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. К февралю организаторам фестиваля на участие поступило более 560 заявок из 40 стран.

Ирина Пичурина