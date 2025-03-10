6 матерей погибших участников СВО отправили в монастырь Удмуртии на реабилитацию

Шестерых матерей отправили в Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь в рамках курса реабилитации после гибели сыновей-участников СВО, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

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Они прошли трехнедельный курс реабилитации. «Впервые в нашем регионе работала группа кризисных психологов во главе с экспертом федерального уровня Михаилом Хасьминским (православный психолог.— "Ъ-Удмуртия")»,— написал мэр. Он добавил, что такая работа будет продолжаться.

Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь находится в Малопургинском районе, в селе Норья. Он был открыт 4 января 1998 года. Настоятельница — игумения Зоя Абдрахманова.