Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP Masters 1000, который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В третьем круге он обыграл американца Алекса Микелсена.

Встреча Медведева и Микелсена завершилась со счетом 2:0 в пользу российского спортсмена. В первом сете игра была приостановлена, так как Медведеву потребовалась помощь врачей — у него пошла кровь из носа. Во время тайм-аута Микелсен отказался продолжать борьбу из-за болезни.

В четвертом круге турнира Даниил Медведев выйдет на корт с американцем Томми Полом. Игра пройдет 11 марта.