АТОР высказалась против запрета на упоминание гостиниц на дорожных знаках

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин назвал несвоевременным запрет на упоминание коммерческой информации на дорожных знаках. Речь идет о новом ГОСТ 52290, которым запрещается упоминать на дорожных знаках информацию о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания.

«Когда мы говорим о развитии автомобильного туризма, необходимо упростить дорогу ко всем нужным туристам объектам, включая гостиницы. Указатели как раз и работают на эту задачу. Конечно, у всех есть навигаторы, но не везде есть связь»,— сказал «Ъ» господин Ромашкин.

Новым ГОСТ 52290, который опубликован в базе данных Росстандарта, запрещается наносить коммерческую информацию на знаки 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 — информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам. Причины запрета разработчики стандарта — ЦОДД Москвы и Российский институт стандартизации — не называют.

«Предполагаю, что опцию выкинули из стандарта в связи с тем, что на знаках раньше фактически рекламировался частный бизнес, а указатели ставятся за бюджетные средства,— предполагает Сергей Ромашкин.— Из-за этого возникал, по сути, конфликт интересов, который сейчас устраняется».

Вместе с тем господин Ромашкин напомнил, что есть отдельная программа развития придорожной инфраструктуры, частью которой являются дорожные знаки. Автомобильный туризм в России, отметил он, ежегодно растет на 10–15%. Применение нового ГОСТ 52290 станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе действовать по нему уже сейчас.

Подробнее — в материале «Ъ» «С дорожных знаков сняли вывески», который будет опубликован позднее.