Трамп назвал основную угрозу человечеству

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разделяет позицию бывшего главы Белого дома Джо Байдена о том, что климатические изменения — главная угроза гибели человечеству. Он назвал основной опасностью ядерное оружие.

«Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза — это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные монстры, которые могут разнести вас на мили вокруг»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox News.

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Он добавил, что Европе нужен общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу к гонке вооружений с Россией и заявил, что страны ЕС выиграют в этом противостоянии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».