В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за пожаров на Лонг-Айленде

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на Лонг-Айленде, где выявлено сразу несколько мощных очагов возгорания в лесистой местности. Из-за пожаров, которые распространяются на большей территории в результате сильного ветра, перекрыто шоссе NY 27, связывающее Лонг-Айленд с другими районами Нью-Йорка. Дымом затянута значительная часть района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Pfost / Newsday / AP Фото: Steve Pfost / Newsday / AP

По данным властей, огонь уничтожил по меньшей мере два строения, одно из которых располагалось рядом с аэропортом Фрэнсиса Габрески. Персонал аэропорта был временно эвакуирован. Один пожарный пострадал во время тушения и был доставлен в больницу с ожогами лица второй степени. Эвакуация жителей пока не проводится.

Между тем прогнозы сообщают о сохранении ветреной погоды и даже усилении ветра в этом районе. Как заявила CNN губернатор Хокул, «все может растянуться на несколько дней» и «огню ничего не стоит выйти за границы горящих сейчас участков и перекинуться на жилые районы». От одного из очагов возгорания до ближайших жилых домов около 4 км.

Алена Миклашевская