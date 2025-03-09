7 пострадавших доставили в больницу после смертельного ДТП на трассе в Удмуртии
Один человек погиб, семерых — доставили в больницу в результате дорожной аварии на трассе Ижевск—Ува в Завьяловском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло сегодня около 14:05.
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53-летний водитель Lada Granta, возвращаясь на свою полосу, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Gentra и попутной Lada, модель второй машины не уточняется.
67-летний водитель иномарки погиб на месте. Трех его пассажиров, включая 16-летнюю девушку, доставили в больницу. Кроме того, в медучреждение увезли водителя Lada Granta и трех человек, находившихся в салоне. Среди них — 12-летний подросток.
Отмечается, что погибший не был пристегнут. По факту дорожной аварии проводится расследование.