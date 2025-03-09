Россия стала основным покупателем яблок из Грузии

К началу марта 2025 года Грузия экспортировала в Россию 12,84 тыс. тонн яблок. Такие данные приводит национальная служба статистики Грузии Geostat. Этот объем начал отгружаться с 1 августа 2024 года, поскольку именно с этой даты официально отсчитывается хронология сбора так называемых осенних сортов яблок, таких как «голден», «антоновка», «старт», «синап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Россия стала самым крупным рынком сбыта яблок из Грузии. С августа 2024 по март 2025 года страна экспортировала в общей сложности 12,9 тыс. тонн этого фрукта на общую сумму $8,9 млн. Небольшой объем отправлен в Казахстан, Армению и Турцию.

Экспорт фруктов, в том числе яблок, персиков, винограда и мандаринов, является одной из главных статей экспорта Грузии. Правительство страны субсидирует закупку предприятиями некоторых видов яблок у фермеров из расчета $0,03 за 1 кг. Яблоки в основном культивируются в центральных районах Грузии: Гори, Карели и Каспи.

Георгий Двали, Тбилиси