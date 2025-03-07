МИД: Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии

МИД России встревожен резким обострением ситуации в Сирии из-за масштабных боестолкновений в провинциях Латакия и Тартус. Россия настроена на координацию усилий с зарубежными партнерами с целью скорейшей деэскалации ситуации, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД призвал власти страны «сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения». Россия также рассчитывает, что этому будут способствовать все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии. МИД подтвердил свою позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности»,— приводит пресс-служба ведомства слова госпожи Захаровой.

Сегодня вооруженные силы Сирии взяли под контроль центр провинций Тартус и Латакия. Там расположены самые крупные порты Сирии. Ранее в населенных преимущественно алавитами регионах начались столкновения между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками экс-президента Башара Асада.

С декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), а Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «И не друз, и не враг, а ЛАГ».