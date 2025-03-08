Франция осудила массовое убийство алавитов в Сирии

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что «выражает глубокую обеспокоенность» из-за всплеска насилия в сирийских провинциях Тартус, Латакия и Хомс. Ведомство также призвало сирийские власти обеспечить независимое расследование и наказать виновных.

«Мы самым решительным образом осуждаем зверства, которым подверглись гражданские лица»,— говорится в сообщении министерства. МИД страны заявил, что Франция привержена «мирному и инклюзивному» переходу власти, который бы «гарантировал сохранение этнического и конфессионального плюрализма в Сирии».

Сегодня Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщил, что вооруженные силы нового правительства Сирии убили несколько сотен мирных жителей в алавитских регионах страны. В числе убитых — женщины и дети. SOHR опубликовала фото, на которых видны десятки тел в гражданской одежде. По предварительным данным общее число жертв конфликта превышает 500 человек.

Вчера представитель МИДа России Мария Захарова заявила о необходимости урегулирования ситуации в Сирии. Россия призывает всех авторитетных сирийских лидеров оказать влияние, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

В декабре 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), президент Башар Асад с семьей улетел в Россию.