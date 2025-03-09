Премьер-министр Мьянмы открыл генконсульство в Новосибирске

Прибывший в Новосибирск премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн открыл в этом городе генеральное консульство своей страны. Церемония состоялась сегодня, 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мин Аун Хлайн (в центре) на открытии генерального консульства Мьянмы в Новосибирске

Фото: Телеграм-канал Андрея Травникова Мин Аун Хлайн (в центре) на открытии генерального консульства Мьянмы в Новосибирске

Фото: Телеграм-канал Андрея Травникова

В консульский округ вошли пять сибирских регионов: Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области и Алтайский край. По данным МИД РФ, в России теперь работают два генконсульства Мьянмы — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В сообщении правительства Новосибирской области указывается, что губернатор Андрей Травников провел с делегацией руководства Мьянмы переговоры о развитии сотрудничества в сферах образования, культуры, торговли, туризма и транспортного сообщения. «Ведущие новосибирские университеты уже выразили готовность организовать для студентов из Республики Союз Мьянма программы полного и дополнительного образования, переподготовки»,— отметил глава области.

Это второй визит премьер-министра Мьянмы в Новосибирск. Первый состоялся в 2022 году. После него Myanmar Airways International открыла регулярные полеты из Новосибирска в Янгон и Мандалай. В августе 2022-го Мин Аун Хлайн предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову открыть генконсульство в Новосибирске. Распоряжение правительства РФ об открытии генконсульства было издано в 2023 году.

Как писал «Ъ», 4 марта президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлаином в Кремле. Вчера, 8 марта, делегация Мьянмы посетила Самарскую область.

Валерий Лавский, Новосибирск