Афера не выходя из камеры

МВД завершило расследование пятого по счету уголовного дела бывшего сенатора, крупного предпринимателя Александра Сабадаша. На этот раз он обвиняется в хищении долей одной из компаний и растрате при банкротстве другой на сумму около 800 млн руб. Интересно, что оба преступления, по версии следствия, обвиняемый организовал, не выходя из следственного изолятора — в настоящее время Александр Сабадаш находится под судом по делу о хищении средств АО «Таврический банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор Александр Сабадаш в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший сенатор Александр Сабадаш в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупных мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственным департаментом МВД РФ было возбуждено в 2023 году. 28 октября 2024 года Александру Сабадашу было предъявлено обвинение, на следующий день он был арестован Мещанским райсудом Москвы.

По данным источников “Ъ”, в уголовном деле два эпизода.

Первый касается мошеннического хищения 0,1% долей в уставном капитале ООО «Фьорд-Консалтинг», которые принадлежали ООО «Управляющая компания ВЛК».

Второй — продажи по многократно заниженной цене активов компании «Фьорд» при процедуре ее банкротства. Речь идет о 99,9% долей ООО «Фьорд-Консалтинг» и дебиторской задолженности принадлежащего Александру Сабадашу целлюлозно-бумажного комбината ООО ВЛК.

По версии обвинения, находясь в СИЗО в связи со своими предыдущими делами, Александр Сабадаш создал преступную группу. Ее целью была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по не согласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб. В рамках этого дела к уголовной ответственности также привлекается юрист бывшего сенатора Татьяна Падалко, которой инкриминируют мошенничество.

Сам бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (представлял регион в 2003–2006 годах) и некогда крупный игрок на алкогольном рынке Александр Сабадаш вину не признает. «Будучи главным кредитором моих предприятий, банк "Таврический", возглавляемый новой администрацией, с момента начала санации расценивал данную процедуру как возможность осуществления рейдерского захвата бизнеса в целях личного обогащения, а не взыскания кредитов для погашения выделенных на санацию 28 млрд руб. АСВ и "Россети" предоставили эти деньги сроком на десять лет фактически бесплатно — по ставке 0,5% годовых. Когда ЦБ РФ, АСВ и "Россетями" будет поднят вопрос о причинах такого "хорошего" финансового состояния банка и источника для возврата долгов, единственным объяснением со стороны нынешнего менеджмента станет якобы имевшее место воровство части кредитов в далеком 2014 году. По этой причине ими последовательно и подавались заявления в течение десяти лет в правоохранительные органы, возбуждались уголовные дела и шли суды, бесконечно продлевавшие мне меру пресечения… Предприятие по производству картона в Выборгском районе Ленобласти (ООО ВЛК.— “Ъ”) введено в процедуру контролируемого банкротства, позволяющего на якобы законных основаниях изымать у него всю прибыль вместо погашения кредитов, возврата денег в АСВ и уплаты долгов по налогам» — так через своих адвокатов Александр Сабадаш из СИЗО изложил “Ъ” свою позицию по делу.

Напомним, что в настоящее время Александр Сабадаш проходит обвиняемым по другому уголовному делу — о растрате 359 млн руб. из средств банка «Таврический» путем выделения подконтрольному фигуранту ООО «Космос» «невозвратных кредитов». Вместе с ним по этому делу проходили бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. Однако уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с истечением сроков давности. Александр Сабадаш отказался от такой возможности, поэтому процесс по его делу продолжается.

«В итоге его либо признают невиновным, либо отпустят в связи с отбытием наказания за время нахождения в СИЗО»,— прокомментировали ситуацию защитники фигуранта, отметив, что располагают «всеми доказательствами невиновности» подсудимого.

Отметим, что это дело в 2024 году было возбуждено полицейскими следователями в Санкт-Петербурге, но затем Верховный суд России по ходатайству первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина изменил его территориальную подсудность и передал в Хамовнический райсуд Москвы. По данным “Ъ”, отмечая, что в столице процесс будет более объективным, представители надзорного ведомства в основу ходатайства положили оперативную справку службы экономической безопасности ФСБ.

Последнее уголовное дело в отношении Александра Сабадаша — уже пятое по счету. В первый раз в 2015 году Гагаринский райсуд Москвы приговорил его к шести годам заключения, признав виновным в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. В 2017 году экс-сенатор был осужден Смольнинским райсудом Санкт-Петербурга вместе с Сергеем Сомовым и Дмитрием Гаркушей за хищение 190 млн руб. из банка «Таврический». Тогда Александру Сабадашу к прежнему наказанию добавили два с половиной года, а подсудимые Сомов и Гаркуша получили по семь лет. В декабре 2023 года суд в Петербурге назначил по новому делу о хищении 75 млн руб. в банке «Таврический» каждому из фигурантов дела по семь с половиной лет колонии. Также Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша проходили по делу о хищении путем мошенничества четырех векселей общей стоимостью 200 млн руб. и попытке их легализации (ст. 159 и 174.1 УК РФ). Однако это дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Ефим Брянцев