Александра Сабадаша не доверили петербургскому правосудию

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего экс-сенатора Александра Сабадаша, а также двух топ-менеджеров АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, обвиняемых в хищении кредитных средств на сумму 359 млн руб. Его рассмотрит Хамовнический райсуд Москвы. Такое решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры, которая усомнилась в объективности и беспристрастности судей Северной столицы. Защитники фигурантов, часть из которых не смогли участвовать в заседании, обжаловали решение в апелляции, считая его незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатор Сабадаш теперь может сесть в столице

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Экс-сенатор Сабадаш теперь может сесть в столице

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в основу ходатайства первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина об изменении территориальной подсудности уже четвертого по счету дела в отношении бизнесмена и экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша представители надзорного ведомства положили оперативную справку Службы экономической безопасности ФСБ. В ней говорилось, что все трое обвиняемых имеют «обширные связи» среди сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа, которые не позволят объективно рассмотреть там дело.

В подтверждение этого сотрудники ФСБ указали, что в ходе рассмотрения предыдущего дела господина Сабадаша, а также бывшего председателя правления АО «Таврический банк» Сомова и его тогдашнего зама Гаркуши (их обвиняли в хищении 952 млн руб. средств банка) Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга проявил необъективный подход.

Так, судья удовлетворила ходатайства защиты о проведении ряда экспертиз и запросов документов, которые не имели отношения к предмету доказывания по уголовному делу, однако повлияли на длительность процесса.

В итоге к концу разбирательства срок давности по большинству эпизодов истек, бизнесмена и банкиров осудили лишь за хищение 75 млн руб. А в декабре 2023 года суд назначил им вместо запрошенных прокурором 14,5 года каждому по 7,5 года колонии, которые они уже отбыли. Это привело к освобождению фигурантов в зале суда, после чего, впрочем, они сразу же были задержаны по новому делу.

В вину Смольнинскому суду также было поставлен и тот факт, что судья Анжелика Морозова в марте 2023 года перевела находившегося девять лет под стражей предпринимателя под домашний арест. Это решение спустя шесть дней отменила апелляция, вернув господина Сабадаша в СИЗО, где тот в мае этого года встретил десятилетнюю годовщину нахождения под стражей.

Также было сказано, что покровительство господину Сабадашу оказывали трое действующих высокопоставленных чиновников, а крупный предприниматель, петербургский миллиардер, основатель автохолдинга РРТ и владелец инвестиционной компании «Икс 2» Олег Барабанов оплачивал работу его юристов в арбитражах, помогал в СМИ формировать «положительный образ» бизнесмена и «дискредитировать работу правоохранительных органов».

Все это, по мнению ФСБ, может «вызвать недоверие к легитимности будущего судебного решения» и «поставить под сомнение беспристрастность судей» Смольнинского суда, куда опять должно было попасть очередное дело господина Сабадаша.

В этой связи представитель Генпрокуратуры России просил направить дело в один из столичных судов.

Несмотря на возражение адвокатов, которые назвали данные доводы голословными, Верховный суд (ВС) 17 июня просьбу удовлетворил, предписав дело Хамовническому суду Москвы. Также судьи продлили всем фигурантам (они находятся в столичном СИЗО «Водник») срок ареста до 5 ноября.

Адвокаты обвиняемых обжаловали принятое решение в апелляции, считая его незаконным. Так, по словам адвоката Сергея Сомова Николая Павловского, ВС нарушил право сразу двух фигурантов на защиту, «в беспрекословном порядке» выделив господам Сомову и Гаркуше адвокатов по назначению.

Адвокат рассказал, что не смог принять участие в слушании, так как получил извещение ВС о поступлении на его имя телеграммы с датой заседания уже после окончания рабочего дня в пятницу, 14 июня. «В нем говорилось, что выдача самой телеграммы, где и была указана дата, была возможна лишь с 17 июня, то есть в день процесса»,— рассказал “Ъ” господин Павловский. Он отметил, что адвокат Гаркуши тогда находился на больничном.

В своей жалобе он просит апелляционную инстанцию ВС отменить принятое решение, считая его «немотивированным». По мнению господина Павловского, меняя территориальную подсудность, ВС проявил формальный подход, а «безымянная справка» ФСБ не была никем подписана, ничем не подтверждена. «Она содержит набор ничем не подтвержденных версий о наличии связей у подсудимых, которые якобы способны повлиять на беспристрастность судов. То есть в деле нет ни единого листика, подтверждающего эту информацию»,— сказал защитник.

При этом обвиняемый Сабадаш на заседании суда заявил, что одного из трех указанных в справке ФСБ людей он не знает, с двумя другими не виделся более 20 лет, а факт оплаты работы юристов господином Барабановым отверг. Он просил вызвать всех в суд для допроса, но ему отказали.

59-летний Александр Сабадаш известен в СМИ как «водочный король» и считается знаковой фигурой петербургского бизнеса. В 1990-х предприниматель поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города — «Ливиз», который вскоре после его ареста в мае 2014 года был обанкрочен.

Он уже трижды оказывался на скамье подсудимых. В первый раз, в 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил господина Сабадаша к шести годам колонии за попытку хищения из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС.

Второй раз, в 2017 году, он был осужден Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга вместе с Сергеем Сомовым и Дмитрием Гаркушей за хищение 190 млн руб. из Таврического банка. Тогда господину Сабадашу к прежнему наказанию накинули 2,5 года, а господа Сомов и Гаркуша получили по семь лет. В декабре 2023 года тот же суд назначил каждому из фигурантов по 7,5 года колонии за хищение 75 млн руб.

В новом уголовном деле речь идет о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) фигурантами с января по ноябрь 2014 года 359 млн руб. из банка «Таврический» путем выделения подконтрольному ООО «Космос» «невозвратных кредитов». В числе участников «преступной группы» в деле также фигурирует уехавший в США начальник юридической службы группы компаний «Ливиз» Гарри-Юрий Иткин. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Фигуранты вину отрицают. Так, по мнению защиты, версия следствия о том, что господин Сабадаш договорился с финансистами Сомовым и Гаркушей о выдаче кредитов «не позднее июня 2014 года» не выдерживает критики, так как уже в мае он находился в СИЗО. Все свои дела предприниматель связывает с попытками завладеть его бизнесом, в частности целлюлозно-картонным заводом Выборгской лесопромышленной корпорации.

Что касается господ Сомова и Гаркуши, то их в настоящее время судят в Смольнинского суде Санкт-Петербурга за хищение путем мошенничества четырех векселей общей стоимостью 200 млн руб. и попытки их легализации (ст. 159 и 174.1 УК РФ). По этому делу, отмечает защита, 15 июля уже истек срок давности.

Мария Локотецкая