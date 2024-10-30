Александру Сабадашу нашли дело не выпуская из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, бизнесмен и бывший сенатор Александр Сабадаш арестован по новому уголовному делу. На этот раз он обвиняется в хищении долей компании «Фьорд консалтинг» у ООО «Управляющая компания ВЛК» и растрате при банкротстве ООО «Фьорд» на сумму около 800 млн руб. При этом следствие считает, что оба преступления обвиняемый организовал, находясь в следственном изоляторе. Отметим, что господин Сабадаш уже находится под судом по делу о хищении средств АО «Таврический банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сабадаш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Александр Сабадаш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша до 29 декабря этого года. На заседании представитель следствия утверждал, что обвиняемый, оказавшись на свободе, может скрыться, воспрепятствовать расследованию и уничтожить доказательства по делу. При этом отмечалось, что вменяемые ему преступления, по утверждению следователя, он совершил, находясь непосредственно в СИЗО. Защита возражала, настаивая, что аргументы следствия не подтверждены доказательствами, потерпевшее юридическое лицо по одному эпизоду создано по поддельным документам, вторая потерпевшая компания принадлежит самому Сабадашу, который не может похитить у самого себя, но суд принял сторону МВД.

Отметим, что, как рассказывал “Ъ”, господин Сабадаш сейчас находится под судом по делу о хищении кредитных средств АО «Таврический банк», но срок его ареста истекал 5 ноября. Процесс проходит в Хамовническом суде Москвы, хотя преступление было совершено в Санкт-Петербурге — территориальную подсудность по настоянию Генпрокуратуры изменил Верховный суд РФ.

Следственный департамент требовал заключения Александра Сабадаша под стражу в рамках его нового уголовного дела — об особо крупных мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Обвинение было предъявлено фигуранту накануне.По данным источников “Ъ”, в деле два эпизода. Первый касается мошеннического хищения 0,1 долей компании «Фьорд-Консалтинг», которые принадлежали ООО «Управляющая компания ВЛК», второй — продажи активов компании «Фьорд» при процедуре ее банкротства — 99,9% долей ООО «Фьорд-Консалтинг» и дебиторской задолженности принадлежащего Сабадашу целлюлозно-бумажного комбината ООО ВЛК — по многократно заниженной цене. По версии следствия, находясь в СИЗО, господин Сабадаш создал преступную группу, которая при реализации имущества его компании-банкрота ООО «Фьорд» продала все активы по заниженной и несогласованной с кредитором — Таврическим банком — цене всего за 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, они стоили 800 млн руб.

В рамках этого дела к уголовной ответственности также привлекается юрист бывшего сенатора Татьяна Падалко.

Александр Сабадаш вины не признает. Он отмечает, что, по официальным данным ЕФРСБ, начальную цену на торгах определил сам Таврический банк в сумме 500 млн руб. и согласовал ее последовательное снижение, в итоге активы были проданы за 1,5 млн руб., однако теперь в этом следствие обвиняет его самого.

Алексей Соковнин