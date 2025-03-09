В реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тыс. иностранцев

Около 685 тыс. иностранных граждан не имеют законных оснований для нахождения в РФ, информация о них размещена в реестре контролируемых лиц, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он пояснил, что цель реестра — ограничить количество незаконно находящихся в РФ иностранцев и обязать их легализовать свое пребывание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава МВД подчеркнул, что иностранцы должны легализовать свое пребывание до 30 апреля. «До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы, и только тогда они будут исключены из этого реестра»,— сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Колокольцев отметил, что в 2025 году преступность среди иностранных граждан снизилась. «В этом году ситуация с пребыванием иностранных граждан у нас в стране не ухудшила общее состояние правопорядка, а даже преступность среди них несколько понизилась»,— добавил он.

Реестр контролируемых лиц начал работать 5 февраля. Туда вносятся данные об иностранных гражданах, которые незаконно находятся на территории РФ. Находящиеся в реестре лица ограничены в правах: им запрещено менять место жительства, регистрировать брак, недвижимость или транспортные средства. Также предусмотрены штрафы для юридических лиц, которые оказывают услуги или трудоустраивают таких мигрантов.

О реестре — в материале «Ъ» «Высылаемых мигрантов включили в сеть».