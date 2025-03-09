На реализацию нацпроектов Сочи потратит свыше 855 миллионов рублей

Сочи получил на реализацию национальных проектов свыше 855 млн руб. Средства будут направлены на развитие инженерных сетей и создание объектов социальной сферы. Об этом сообщает администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Среди прочего, на территории школы №87 в поселке Горное Лоо Лазаревского района планируется построить новый блок начальной школы на 400 мест. Гимназия №6 в Центральном районе будет отремонтирована. Также предусмотрено создание двух модельных библиотек. Средства выделены на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района.

Михаил Волкодав