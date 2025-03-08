16 БПЛА сбиты над Белгородской и Ростовской областями

Дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Россией. Над Белгородской областью были сбиты десять БПЛА, шесть — над Ростовской областью. Цели были перехвачены с 20:00 до 21:30 мск, сообщила пресс-служба Минобороны. Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня Минобороны также заявило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. По данным оборонного ведомства, в течение суток было уничтожено более 170 БПЛА, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В конце февраля президент России Владимир Путин призвал усилить охрану российской границы «на потенциально опасных направлениях», в том числе повысить число госслужащих, привлеченных к контролю безопасности людей в приграничье.