Мэрия добивается сноса ТЦ в центре Перми

Администрация Ленинского района Перми на этой неделе обратилась с иском в арбитражный суд Пермского края к бизнесмену Константину Субботину (ИП зарегистрировано в Удмуртии). В суде мэрия требует признать самовольной постройкой 2-этажное здание по адресу ул. Луначарского, 94а и его демонтировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Согласно картам, указанное сооружение расположено на участке жилого многоквартирного дома Луначарского, 94, площадью 9 тыс. кв. м.., рядом с парковкой у ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13). По данным сервиса 2Gis, здание используется как торговый центр: в нем расположено семь точек по продаже товаров и услуг.

Иск мэрии к производству пока не принят – суд выявил в нем недостатки.

Это очередной иск, поданный подразделениями мэрии Перми – о признании самовольной постройкой и последующим ее сносом. Так, администрация Ленинского района добивается сноса небольшого двухэтажного торгового центра на ул. Попова, 66, рядом с ТЦ «Айсберг».