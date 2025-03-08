Долги наши тяжкие

Левая «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесла в парламент законопроект, направленный на «отмену супружеского долга в праве Франции». Автор документа Сара Легрен считает, что архаическая норма Семейного кодекса должна исчезнуть из судебной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодожены на набережной Сены в Париже

Фото: Rafael Yaghobzadeh / AP Молодожены на набережной Сены в Париже

Фото: Rafael Yaghobzadeh / AP

«Супружеский долг», то есть обязанность поддерживать сексуальные отношения с супругом или супругой, не упоминается напрямую в Гражданском кодексе Франции. Однако там говорится, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». Это может быть истолковано судом как «обязанность делить постель», поясняет Сара Легрен, депутат от «Непокорившейся Франции» и инициатор законопроекта, представленного в Национальную ассамблею накануне 8 марта.

Сара Легрен уже заручилась подписями депутатов от экологистов, коммунистов и центристской партии MoDem и рассчитывает на поддержку парламента. Трудно, впрочем, представить иной итог будущего голосования. Как ни посмотри, существование такой «обязанности» выглядит архаизмом в современном западном мире #MeToo — таким же, например, как запрет женщинам носить мужские брюки. Меж тем свобода одеваться «в мужское» была официально дана французским женщинам лишь в 2013 году, когда парламент отменил абсурдное правило, существовавшее с 1800 года.

«Супружеский долг» неожиданно «всплыл» на процессе о разводе, проходившем в 2019 году. Тогда апелляционный суд Версаля принял решение в пользу мужа, требовавшего развода по вине жены, отказывавшей ему в сексе.

Мужчину поддержали и на следующем этапе: в 2021 году кассационный суд отклонил апелляцию женщины. Ей пришлось дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В январе 2025 года суд вынес решение в пользу француженки, обвинив юстицию Франции в устаревшем взгляде на семейные отношения. Судьи ЕСПЧ высказались в том смысле, что принуждение к сексу в браке нарушает фундаментальные права человека.

Во время проводившегося по этому поводу опроса 70% женщин признались, что вступали в сексуальные отношения без особого желания, пусть и без прямого давления со стороны партнера. Они говорили о «сексуальном долге» и соглашались на близость «ради спокойствия», «чтобы поддерживать нормальный ритм» или «чтобы партнер не чувствовал себя отвергнутым». Но и мужчины, в свою очередь, жаловались на такое же давление: они чувствуют себя «обязанными удовлетворять» партнершу, иначе их могут обвинить в отсутствии желания, а то и любви.

Депутат от «Непокорившихся» хочет официально списать любые долги обеим сторонам брака — не ради счастливой совместной жизни, а скорее ради ее беспроблемного прекращения.

«Нашей целью является предотвращение абсурдного прочтения Гражданского кодекса в делах о разводе»,— объясняет она, напоминая, что ее законопроект подтвердит также приверженность Франции борьбе с изнасилованиями в браке, хотя между этими понятиями — огромное различие. Женщины не смешивают их, говоря о своей интимной жизни. Ни одна из них не называет «супружеский долг» «супружеским насилием», то есть преступлением, которое признано таковым французским правосудием с 1990 года.

По мнению Сары Легрен, решение ЕСПЧ ясно дает понять: согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. Соответственно, после изменения статей Семейного кодекса французские суды больше не смогут требовать от женщин и мужчин какой бы то ни было интимной близости ни даже, к примеру, отличать по этому признаку фиктивные браки от реальных. Жениться теперь можно не ради «этого», а просто ради искусства.

Алексей Тарханов, Париж