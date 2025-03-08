В Энгельсе хотят построить детский сад за 761 млн рублей

Администрация Энгельсского района Саратовской области объявила электронный аукцион на строительство детского сада. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

На возведение детского сада власти выделяют 761 млн руб. Объект появится в Энгельсе, в границах улиц Шурова гора и Лесозаводская.

Детский сад предстоит построить за три года в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области». Объект рассчитан на 400 мест.

Павел Фролов