На женщин оформляют более 60% приобретаемого жилья на Дону

В последние два года представительницы женского пола инициировали большинство сделок по приобретению жилья в южных регионах РФ, порядка 60-65% объектов оформлялась на них. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По их мнению, одним из факторов, определяющих такое соотношение, является более позитивная кредитная история у женщин, а также материнский капитал.

Эксперты считают, что в обозримом будущем такое соотношение сохранится, том числе из-за психологических факторов, определяющих поведение полов. Например, мужчины чаще обращают внимание на риски при покупке недвижимости и дольше принимают решение. Слабый пол в вопросах приобретения жилья проявляет себя более решительно и инициативно, поясняют собеседники «РБК-Ростов».

Сергей Иванов