Собачье дело

В Ульяновске райотдел УМВД проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в Симбирском референтном центре ветеринарии (СРЦВ), сотрудники которого вызвали полицию, чтобы те вывели граждан и зоозащитников, пришедших на прием к руководителю центра Таисии Русановой. В свою очередь, граждане сами обратились к полицейским с заявлениями о пропаже собак. Они заявляют, что в городе с конца февраля стали пропадать бесхозяйные, но биркованные и прошедшие ОСВВ собаки, за которыми ухаживают жители многоквартирных домов. По их данным, отлов без объяснений причин ведет подведомственное региональному агентству ветеринарии ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии» (СРЦВ). Граждане опасаются, что по истечении карантинного срока животных подвергнут эвтаназии. Зоозащитники отмечают, что только по зафиксированным ими обращениям неизвестна судьба как минимум 20 собак, в связи с чем они обратились в прокуратуру области и правительство региона, считая такой отлов незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Ульяновска просят ветеринарное ведомство вернуть собак обратно

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Жители Ульяновска просят ветеринарное ведомство вернуть собак обратно

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Жители города вместе с зоозащитниками-волонтерами в минувший четверг пришли на прием к руководителю ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии», чтобы выяснить, почему в Ульяновске с конца февраля стали пропадать бесхозяйные, но социализированные, ручные, биркованные и прошедшие ОСВВ собаки, за которыми они ухаживают. Ранее жители, «полюбившие своих дворняг», уже обращались в центр, но им объясняли, что собак отлавливают в ходе ветеринарных профилактических мероприятий согласно приказу федерального минсельхоза №705 от 2020 года (о профилактике бешенства у животных), и обратно животные будут выданы только хозяевам. Подозревая, что животных уже может не быть в живых, вместе с зоозащитниками жители и направились на прием к руководителю СРЦВ.

В Telegram-канале, посвященном защите животных, лидер волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев рассказал, что жители вместе с зоозащитниками хотели выяснить, на каком основании ведется отлов животных, но ответа не получили, вместо этого сотрудники центра вызвали полицию, чтобы выпроводить посетителей, ссылаясь на якобы звучащие угрозы. Господин Зайцев утверждает, что никаких угроз не было и быть не могло: «Мы задали конкретные вопросы, на каком основании производится отлов. А они вызвали полицию. Должностное лицо, которое живет на деньги налогоплательщиков, решило этих налогоплательщиков выпроводить. Когда сотрудники полиции приехали, мы им все объяснили и заодно написали заявление о краже собак».

В региональном УМВД на запрос «Ъ» ответили, что оба заявления зарегистрированы, по ним «проводится проверка, выясняются все обстоятельства, по окончании проверки будет принято процессуальное решение».

Руководитель приюта «Подарок судьбы» (единственный в Ульяновске приют, отвечающий основным требованиям федерального законодательства и выполняющий по контракту с администрацией города работы по обращению с животными) Наталья Подшивалова сказала «Ъ», что только за последние две недели к ним поступило 20 обращений жителей города о пропаже и незаконном отлове собак, живущих в их дворах. «Они обращаются к нам, потому что знают, что наш приют занимается официально по контракту отловом, стерилизацией, вакцинацией и выпуском животных. Они в растерянности, потому что не знают, как вернуть собак, к которым они и их дети привыкли. Нам звонят люди целыми подъездами, рассказывают, что это их собака, что ее любит весь двор, а теперь рыдают дети. И главное, что все эти собаки уже прошли ОСВВ, я знаю их всех, как и тех, кто за ними ухаживает»,— пояснила госпожа Подшивалова. По ее словам, в СРЦВ жителям объясняли, что собак обратно не выпустят и вернут только официальным хозяевам, хотя официальных хозяев у них нет, «а это может означать, что многих собак через какой-то период просто не станет». Фактически же, по мнению руководителя приюта, отловленных животных «намного больше, просто не все обращались за помощью к зоозащитникам».

Артем Зайцев в беседе с «Ъ» назвал происходящее «произволом», «черным отловом» и «превышением полномочий», отметив, что никаких прав у центра ветеринарии на отлов безнадзорных животных нет. По его словам, приказ Минсельхоза №705 по поводу профилактических мероприятий, проводимых ветслужбами против бешенства (пункты 7 и 8), «касается только животных, имеющих хозяев». «А все, что касается безнадзорных животных, регулируется Федеральным законом №498-ФЗ об ответственном обращении с животными, согласно которому только специальные организации, имеющие приюты, имеют право производить ОСВВ (отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск обратно в зону обитания.—“Ъ”), и только исключительно на основании официального контракта, заключенного с администрацией муниципального образования»,— сказал господин Зайцев. Он также отметил, что в пятницу направил обращение в прокуратуру Ульяновской области о нарушении требований федерального законодательства при отлове собак, а на следующей неделе направит в суд иск к ОГБУ «Симбирский референтный центр» и ее руководителю Таисии Рузановой об обжаловании их действий.

По данным зоозащитников, ряд жителей города уже направили свои заявления в полицию и районные прокуратуры о пропаже собак и их сомнительном отлове. Кроме того, сами зооволонтеры сообщили о проблеме в своем обращении к правительству региона.

Зоозащитники полагают, что таким сомнительным отловом ветеринарное ведомство намерено отрегулировать численность собак в Ульяновске, которая, как сообщал «Ъ», увеличилась из-за недостаточного финансирования работ по ОСВВ, поскольку агентство не пожелало закладывать на это необходимые средства.

Получить комментарии главы Агентства ветеринарии Ульяновской области Нины Пелевиной и руководителя СРЦВ Таисии Рузановой не удалось — в течение дня по своим телефонам они были недоступны. На запрос «Ъ» с просьбой объяснить, на каком основании производился отлов, и предоставить копии соответствующих документов в пятницу они не ответили.

Профильный вице-премьер облправительства Вадим Андреев ответил «Ъ», что уже получил обращения и намерен детально разобраться в ситуации, которую называет «очень странной».

Сергей Титов, Ульяновск