Безнадзорные собаки останутся при своем

В Общественной палате Ульяновской области обсудили причины резкого сокращения финансирования деятельности по обращению с безнадзорными животными в Ульяновске. В подготовленном законопроекте об изменениях в бюджете региона городу предлагается выделять в разы меньше средств на работу с безнадзорными животными, чем выделялось ранее. Общественники выяснили, что такие цифры минфину предоставило Агентство ветеринарии Ульяновской области. С просьбой разобраться в ситуации общественная палата направит обращения главе города, гордуме и в региональное правительство. Кроме того, решено обратиться в прокуратуру на предмет возможного нарушения закона при кратном сокращении финансирования работы с безнадзорными животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Общественной палате заявляют, что недофинансирование ОСВВ приведет к росту численности безнадзорных животных и печальным последствиям

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ В Общественной палате заявляют, что недофинансирование ОСВВ приведет к росту численности безнадзорных животных и печальным последствиям

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В понедельник, 3 февраля, состоялось заседание рабочей группы при Общественной палате Ульяновской области (ОП УО), посвященное проблемам выполнения в регионе требований Федерального закона об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ от 27.12.2018). В заседании участвовали депутаты областного парламента, представители регионального минфина и администрации Ульяновска, а также зоозащитники и представители участников рынка. Приглашенные представители Агентства ветеринарии Ульяновской области на заседание не пришли. Согласно закону №498-ФЗ, с 2020 года в России регионы должны обеспечивать проведение работ по отлову, стерилизации и вакцинации животных с последующим обратным выпуском в прежние места обитания (принцип ОСВВ). Убийство и эвтаназия животных запрещены. По мнению авторов закона, при правильном его исполнении через некоторое время численность безнадзорных животных будет сведена к минимуму. Государственные полномочия по проведению ОСВВ в регионах переданы муниципалитетам с соответствующим выделением субвенций на их исполнение.

Как ранее сообщал «Ъ», 23 января на интернет-портале облправительства для общественной и антикоррупционной экспертизы был выложен законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2025 год в связи с увеличением доходной части бюджета и федеральных дотаций (доходная часть бюджета увеличилась на 12,146 млрд руб., бюджет из дефицитного становится профицитным). В ходе общественных обсуждений зоозащитница Наталия Лазарева обратила внимание депутатов и общественников на то, что, несмотря на значительное увеличение доходов и рост с 5 млн руб. до 10 млн руб. общих субвенций муниципалитетам региона на ОСВВ, сумма, выделенная Ульяновску, стала в четыре с лишним раза меньше, чем в 2024 году (на 2024 год Ульяновску было выделено 2,09 млн руб. при общей сумме субвенций 5 млн руб.). По словам госпожи Лазаревой, в ходе общественных обсуждений она запрашивала у регионального минфина документы с расчетами и обоснованием снижения субвенций, но конкретного ответа не получила.

На запрос «Ъ» в региональном минфине ответили, что снижение финансирования ОСВВ для Ульяновска связано с тем, что в 2024 году администрация города не освоила выделенную сумму. Действительно, в прошлом году в администрации Ульяновска сначала очень долго готовили документы на торги по ОСВВ, а затем региональное управление ФАС отменило торги по причине несоответствия прописанных в контракте требований регионального законодательства федеральному, в итоге торги так и не состоялись.

На заседании рабочей группы зампред ОП УО Владимир Малинин заявил, что членов палаты «сильно возмутили странные цифры в проекте бюджета», когда областному центру выделяется 478 тыс. руб., в то время как Димитровграду — 1,5 млн руб., Мелекесскому району — 1 млн руб. По его словам, минфин в ответ на запросы ОП УО объяснил, что такие изменения внесены «по представлению агентства ветеринарии». «При этом они сообщили, что было изначально запланировано для Ульяновска 3,7 млн руб., но агентство ветеринарии еще в октябре 2024 года обратилось в минфин с предложением внести изменения в закон о бюджете в части уменьшения финансирования на Ульяновск до 0,6 млн руб. с перераспределением 2 млн руб. на другие муниципальные образования»,— рассказал господин Малинин (представление было направлено после отмены аукционов управлением УФАС.— “Ъ” ). В итоге, по его словам, в Ульяновске в 2024 году фактически не производился отлов, «безнадзорные собаки начали плодиться, а они плодятся два раза в год, и сейчас в районах города и в СНТ уже стаями бегают, поголовье начало расти». «И тогда вопрос. А что, население Ульяновска должно оставаться заложниками этой ситуации? Ведь речь идет об общественной безопасности. Если сейчас отлова не будет, а на 400 тыс. рублей можно только отловить 40 собак, то мы снова погрязнем в собаках, и все будут говорить, что “закон №498 — это ерунда, и собак надо убивать”. То, что произошло, это позор, и надо возвращаться к 3,7 млн руб., которые закладывались раньше»,— сказал зампред Общественной палаты.

На заседании рабочей группы прозвучало, что в Ульяновске сегодня, по оценочным данным, около 700 безнадзорных собак. При стоимости ОСВВ одного животного 7,5 тыс. руб. (эту стоимость участники рынка считают заниженной) на год Ульяновску требуется около 5,25 млн руб.

Депутат заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») заявил, что в ситуации виновата администрация города, которая «не смогла скушать выделенные деньги». Он считает, что на ближайшее заседание профильного комитета регионального заксобрания мэрия должна предоставить дорожную карту, «чтобы показать, что сейчас она работает профессионально и сможет распорядиться необходимыми тремя-пятью миллионами». Он также предложил направить обращение Общественной палаты к председателю гордумы Илье Ножечкину, «чтобы и город поучаствовал в финансировании», «и гордума отзовется, потому что у нее скоро выборы».

Зоозащитник, руководитель волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев заметил, что в реальности суммы субвенций должны быть еще больше, поскольку, согласно требованиям федерального законодательства, должно учитываться еще и финансирование пожизненного содержания безнадежно больных или агрессивных животных, которых нельзя выпускать обратно в места обитания, но «фактически это никак не учитывается».

Начальник отдела благоустройства администрации Ульяновска Алексей Палибин сказал, что не знает, на каком основании Ульяновску выделены такие суммы, потому что администрация города предоставляла агентству ветеринарии все необходимые данные. На это Владимир Малинин заявил, что, если не отстаивать активно необходимые средства, все это может очень плохо кончиться, и «если собака кого-нибудь укусит», то за это ответственных чиновников «могут посадить и в тюрьму».

В ходе обсуждения выяснилось, что региональный минфин не принимал самостоятельного решения по снижению суммы субвенций. Как пояснила директор департамента отраслевого финансирования регионального минфина Ирина Смирнова, министерство не занимается расчетами по конкретным ведомствам, «это полномочия агентства ветеринарии», и все цифры, которые были даны агентством, «были перенесены из документов в проект изменений бюджета».

В итоге рабочая группа решила направить официальные письма с просьбой решить проблему главе Ульяновска Александру Болдакину, председателю гордумы Илье Ножечкину и профильному вице-премьеру облправительства Вадиму Андрееву. Кроме того, решено направить обращение в прокуратуру в связи с возможным нарушением законодательства в действиях ответственных чиновников. «Я считаю, это какое-то вредительство. Кто изначально такие цифры заявил? Такое впечатление, что это сделано специально. Пусть прокуратура разберется»,— заявил Владимир Малинин.

Глава агентства ветеринарии Нина Пелевина в понедельник была для комментариев недоступна. На запрос «Ъ» агентство не ответило.

Сергей Титов, Ульяновск