«Уралкалий» в 2024 году увеличил выручку и чистую прибыль

ПАО «Уралкалий» (Пермский край, Березники) опубликовало финансовый отчет по МСФО за 2024 год. Выручка компании выросла на 14%, до 419,4 млрд руб. сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль составила 29,2 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателя 2023 года.

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Себестоимость продаж увеличилась на 30%, до 287 млрд рублей, в основном за счет роста затрат на логистику. Валовая прибыль "Уралкалия" в результате снизилась на 10%, до 132 млрд рублей.

Ключевым фактором увеличения выручки в 2024 году был рост объемов реализации, пояснили в компании: в 2024 году продажи хлористого калия составили 12,8 млн тонн против 10 млн тонн годом ранее. Рост продаж сопровождался падением цен на хлористый калий.

Увеличение чистой прибыли было обусловлено главным образом сокращением убытка по курсовым разницам и доходами от восстановления ранее сформированных резервов, пояснили в «Уралкалии».