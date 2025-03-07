Медведев назвал «Единую Россию» женской партией

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев связал ее достижения с активностью и успехами женщин—членов партии. С праздничным обращением к соратницам господин Медведев выступил сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня.

«Женщин в рядах ЕР — около 1,6 млн, так что у нас женская партия»,— отметил председатель «Единой России» (по последним данным, численность партийцев составляет около 2,7 млн человек). От активности женщин зависят «успехи в политической жизни страны», подчеркнул господин Медведев, добавив, что именно «у женщин всегда есть твердая позиция, основанная на семейных ценностях». «Успешные женщины — успех нашей партии»,— уверен единоросс.

Политик поблагодарил женский актив за патриотическую позицию, особо отметив его вклад в поддержку спецоперации. Способность государства «защитить себя» означает, что под защитой находится «будущее наших детей», добавил господин Медведев: «Историю творят не только мужчины, которые сражаются с врагом, но и женщины, которые своим примером помогают мужчинам сохранять бодрость духа, веру в семью, отечество, не дают им расслабиться, понимают, во имя чего это происходит».

Напомним, что заметное дамское представительство — устоявшаяся практика в ЕР. Ее значимость ранее подчеркивала, к примеру, сенатор и сопредседатель «Женского движения ЕР» Дарья Лантратова. «Мы с вами всегда знали, что голосуют прежде всего женщины, идут на выборы женщины… Мы видим тенденцию, что девушки не просто готовы прийти проголосовать, а готовы сами участвовать активно в этом процессе»,— рассуждала политик в рамках тематической дискуссии на ПМЭФ.

Григорий Лейба