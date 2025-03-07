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Коммерсантъ FM
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Криптовалюты упали из-за разочарования инвесторов крипторезервом Трампа

Сегодня, 7 марта, курсы многих ведущих криптовалют упали. Курс биткойна снизился на 6,6%, эфира — на 4,5%, стоимость одного токена Cardano (ADA) упала на 7,8%, токена Solana — на 5,6%.

Падение произошло после того, как стали известны детали проекта по созданию стратегического резерва в криптовалютах. Инвесторы были разочарованы тем, что план американских властей не приведет к масштабным закупкам криптовалют.

Бизнесмен Дэвид Сакс, занимающийся криптовалютами в администрации Дональда Трампа, рассказал, что в резерв войдет 200 тыс. биткойнов (около $17 млрд по курсу на тот момент), которые ранее конфисковали у злоумышленников. Белый дом также сообщил, что в дальнейшем будут созданы резервы и в других криптовалютах, однако подчеркнул, что правительство не собирается покупать криптовалюты, туда будут включены только конфискованные токены. Господин Сакс также заявлял, что правительство не собирается продавать биткойны из резерва.

Яна Рождественская

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