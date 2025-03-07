Александр Емельяненко госпитализирован в «Склиф» для операции на позвоночнике

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко доставлен в НИИ им. Н.В. Склифосовского для проведения операции на позвоночнике. Об этом он сообщил ТАСС. Ранее стало известно, что из-за травмы спины у спортсмена отнялись ноги.

Как пояснял господин Емельяненко, врачи обнаружили в его шейном позвонке грыжу, которая пережала спинной нерв. Сейчас у него полностью отказали ноги, он не может стоять и передвигается на инвалидном кресле. Предполагается, что на восстановление после операции уйдет около десяти месяцев.

«Какие прогнозы? Прекрасные. Я еще удивлю вас своими боями и победами. Через год? Как отпустит, как скажут. Буду стараться быстрее»,— сказал спортсмен ТАСС.

Емельяненко 29 марта в Минске должен был провести бой-реванш с Артемом Тарасовым, а в мае — выступить в Крыму. Сейчас все выступления спортсмена отменены.

Полина Мотызлевская