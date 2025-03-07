Власти Краснодара разработают новые правила размещения вывесок

Администрация Краснодара разрабатывает новые правила размещения информационных конструкций, которые приведут их в соответствие с законодательством о государственном языке РФ. Также власти краевой столицы планируют усовершенствовать процедуру демонтажа незаконных вывесок, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно разрабатываемым нормам, иностранные товарные знаки и знаки обслуживания можно будет использовать только при условии их официальной регистрации на территории России. Вместе с тем, к информационным конструкциям относят указатели улиц, площадей, проездов, расположения подразделений администрации, муниципальных учреждений и социально значимых городских объектов.

Требования будут также применяться к рекламным конструкциям. Кроме того, муниципалитет готовит поправки в постановление от 24.01.2013 № 650, регулирующее порядок обращения с временными конструкциями.

По мнению разработчиков документа, уменьшение количества вывесок, не отвечающих требованиям, положительно скажется на конкуренции среди предпринимателей. После внедрения новых правил власти Краснодара проведут комплексную проверку всех информационных конструкций.

В мэрии также уточнили, что вывески сетевых брендов с зарегистрированными товарными знаками не подлежат обязательной замене.

Анна Гречко