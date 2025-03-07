В Сочи два маршрута общественного транспорта изменят схему движения

В Сочи изменится схема движения маршрутов общественного транспорта №3 и №18. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 8 марта 2025 года автобус №3 в Сочи начнет курсировать по укороченному маршруту №3к «Ж/д вокзал Мацеста — Мацестинская долина». В прямом направлении транспорт будет делать остановки: «Ж/д вокзал Мацеста», «Аквариум», «Новая Мацеста», «Средняя Мацеста», «Поликлиника», «сан. Мацестинская Долина». В обратном: «сан. Мацестинская Долина», «Поликлиника», «Средняя Мацеста», «Новая Мацеста», «Ж/д вокзал Мацеста».

С 22 марта также изменится схема движения маршрута №18. По многочисленным обращениям горожан автобус будет ходить через улицу Ясногорскую. В прямом направлении исключат остановки «Сан. Металлург», «Школа №9», «с. Раздольное», «Источник (ул. Транспортная)», а в обратном — «По требованию (ул. Транспортная, 58)», «Ул. 20-ой Горнострелковой дивизии», «с. Раздольное».

Добавятся новые остановки: в прямом направлении — «Сан. Металлург (ул. Возрождения)», «Гимназия №16», «МФЦ»; в обратном — «МФЦ», «Ул. Ясногорская», «Ул. Бытха», «Милиция».

На линию выпустят автобус среднего класса вместимостью от 50 пассажиров, оборудованный кондиционером и приспособлениями для маломобильных граждан. Для поездки в центр курорта пассажиры смогут воспользоваться пересадкой на магистральный маршрут №7.

«Поэтапно развиваем систему сетевых поездок. Это позволит снизить трафик на основных дорогах курорта, при этом сохраняя без изменений стоимость проезда для пассажиров»,— пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Стоимость сетевой поездки при пересадке с маршрута №3к на №7 составит 40 руб. Льготные проездные документы действуют на обоих направлениях. Для регистрации сетевой поездки необходимо рассчитаться транспортной картой «Пальма» в первом и втором автобусе с интервалом не более 120 минут. При превышении указанного времени оплата второго маршрута производится по стандартному тарифу. Система не распространяется на оплату наличными или банковской картой и не действует на маршрутах №8, 43, 120, 121.

Мария Удовик