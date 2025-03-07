Бизнес-вумен предпочитают находить опору в семье

К 8 Марта Сбер, Минэкономразвития РФ и Фонд «Общественное мнение» составили обобщённый портрет бизнесвумен: это оптимистка 36–45 лет, которая владеет небольшой компанией, хочет учиться и помогать людям.

Исследование Сбера и Минэкономразвития РФ к 8 Марта, в котором приняли участие 600 владельцев ООО и ИП, а также 600 самозанятых из разных регионов России, показало: женщины-предприниматели оптимистичнее мужчин, чаще учатся, больше занимаются благотворительностью и заботятся о природе. На старте они готовы рисковать наравне с сильным полом, но с большей осторожностью планируют расширять свой бизнес.

58% женщин-предпринимателей владеют небольшими компаниями с оборотом до 5 млн руб. в год, при этом у 48% нет наёмных сотрудников либо их немного — от одного до 16 (46%). Они чаще открывают бизнес в розничной торговле (35%), лидируют в профессиональной, научной и технической деятельности (17%).

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов отмечает, что в последние годы растёт число женщин-предпринимателей, прежде всего в малом бизнесе и среди самозанятых. По его мнению, это связано и с тем, что «зарегистрировать бизнес сегодня намного проще, чем несколько лет назад. Бизнес-вумен находят опору в семье: 90% обращаются за поддержкой к близким, когда сталкиваются с трудностями. При этом 50% женщин считают свой бизнес семейным и 30% надеются, что родные в будущем продолжат их дело».

Каждая вторая российская женщина (48%) с оптимизмом оценивает возможности для открытия своего дела и считает, что условия для ведения бизнеса будут только улучшаться (так же думают 43% мужчин).

55% опрошенных женщин-предпринимателей называют своё текущее положение дел в бизнесе стабильным, 9% — хорошим.

Опрос показал, что они не планируют закрывать своей бизнес в ближайшее время. Многие из них рассчитывают на господдержку. Среди самых полезных мер они чаще отмечают специальные налоговые режимы (53%), обучение (16%) и информационную помощь (15%). Ждут и помощи от банков в виде льготной рекламы и маркетинговой поддержки (37%).