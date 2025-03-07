В Шереметьево запустили стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом

В аэропорту Шереметьево появились стойки, на которых пассажиры с багажом могут самостоятельно зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и сдать свою кладь на погрузку. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», рассказали в авиакомпании.

«Новая услуга открывает возможность для пассажиров "Аэрофлота" самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации»,— пишет пресс-служба «Аэрофлота».

Новые стойки регистрации находятся в зоне вылета терминала B, их номера 314, 315 и 316, уточнили в авиакомпании. Это совместный проект Шереметьево и «Аэрофлота». В будущем планируется расширить новую услугу и на международные рейсы, сообщили в компании.