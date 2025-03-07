«Пикник», «Интуиция» и «Последний день рождения»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты группы «Пикник», ВИА «Самоцветы», хора Валаамского монастыря, а также стендап-выступления участниц шоу «Женский форум» и Сауле Юсуповой. В театрах Константин Хабенский будет читать монологи, можно будет увидеть спектакли «Плохие девчонки», «Мастер и Маргарита», «Сердце завода» и «Пробуждение». На выставках покажут работы, посвященные котам, а в кинотеатрах состоятся премьеры фильмов «Последний день рождения» и «Мужчина и женщина».

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Концерты

Во дворце спорта «Юность» 9 марта выступит группа «Пикник». Коллектив представит программу «Один на один» в рамках презентации одноименного музыкального альбома. Для гостей концерта подготовили лазерные инсталляции и видеосопровождение. Челябинцы смогут услышать такие хиты, как «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние», «У шамана три руки» и другие. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 4,9 тыс. руб. 12+.

В «МТС Live Холле» 9 марта состоится «Женский форум» с участием четырех стендап-комиков — Варвары Щербаковой, Ольги Парфенюк, Натальи Борисовой и Саши Муратовой. На шоу артистки обсуждают запросы с настоящего женского форума, пытаются решить их и рассказывают истории из личного опыта. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 6 тыс. руб. 18+.

Во Дворце культуры железнодорожников 10 марта выступит ВИА «Самоцветы». Коллектив организует праздничный концерт в честь Международного женского дня. В программу вошли известные хиты «Мой адрес — Советский Союз», «Все, что в жизни есть у меня», «Не надо печалиться». Стоимость билета — от 1,3 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 10 марта выступит хор Валаамского монастыря с новой программой «Свет Валаама». Гости смогут ознакомиться с поэтической летописью монастыря, которая писалась десятилетиями монахами обители. Стоимость билета — от 2,4 тыс. до 2,8 тыс. руб. 6+.

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 11 марта пройдет концерт певца и композитора Кая Метова. Он исполнит песни «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди», Position №2 и другие хиты из своего репертуара. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+.

В «Центре международной торговли» 12 марта состоится выступление стендап-комика Сауле Юсуповой. Артистка является участницей шоу «Женский стендап», в котором нередко шутит и рассказывает о стереотипах в отношении восточных женщин. Стоимость билета — от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+.

Спектакли

В театре драмы Наума Орлова 10 марта состоится выступление Константина Хабенского, Александра Цыпкина и Ольги Литвиновой в рамках литературного проекта «Интуиция». Они выступят с 12 монологами людей, которые умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, раскаиваясь, что не успели сделать что-то важное в жизни. После выступлений зрители смогут проголосовать на сайте проекта, кому из героев они сочувствуют больше всего. Стоимость билета — от 4 тыс. до 10 тыс. руб. 18+.

В театре драмы Наума Орлова 11 марта покажут спектакль «Плохие девчонки». В одном месте оказываются три абсолютно разные женщины — учительница Марта, хозяйка модного магазина Эмма и врач Рита. Они пытаются изменить свои жизни и стать счастливее. Спектакль расскажет, действительно ли их судьбы настолько неудачны, как они считают. Главные роли сыграют Татьяна Орлова, Олеся Железняк и Татьяна Васильева. Стоимость билета — от 3,4 тыс. до 7 тыс. руб. 16+.

Во Дворце культуры железнодорожников 13 марта покажут спектакль «Мастер и Маргарита». На сцене перед зрителями предстанет классический сюжет одноименного произведения Михаила Булгакова. В постановке принимают участие актеры театра «Старый Арбат». Стоимость билета — от 1 тыс. до 3,6 тыс. руб. 12+.

В Камерном театре 14 марта пройдет творческая встреча с актрисой Викторией Бухариной. Она расскажет о своем первом спектакле, подготовке к работе и интересных эпизодах из актерской жизни. Стоимость билета — 400 руб. 16+.

В Молодежном театре 14 марта состоится премьера спектакля «Сердце завода». Сюжет основан на пьесе Екатерины Гуземы «Завод и я вместе с ним», которая посвящена истории Челябинска в годы Великой Отечественной войны. Спектакль покажет жизнь города в это непростое время. Стоимость билета — 1 тыс. руб. 16+.

В театре «Манекен» 14 марта представят новый спектакль «Пробуждение» по киносценарию Геннадия Шпаликова. Это история о встрече двух людей после долгой разлуки, которая становится поводом для множества разговоров о жизни и любви. Стоимость билета — от 400 до 1 тыс. руб. 16+.

Выставки

В Челябинском центре искусств открылась выставка «Котомарт». На ней представлены работы местных художников, героями которых стали коты и другие представители семейства кошачьих. Выставка будет работать до 30 марта 2025 года. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах 13 марта появится в прокате фильм «Последний день рождения». Родители, три брата и сестра собираются вместе, чтобы отметить день рождения. Эта семья является проектом одного из «братьев», опытного психолога, проводящего эксперимент для создания формулы счастья. Он считает, что контроль и манипуляция эмоциями и желаниями людей поможет сделать их счастливее. Но в итоге психолог попадает в ловушку собственных чувств. Главные роли сыграли Арсений Попов, Артур Сопельник и Наталья Бергер. 16+.

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В кинотеатрах Челябинска с 13 марта можно будет посмотреть мелодраму «Мужчина и женщина». Она состоит из нескольких историй о знакомствах людей, их странных встречах и расставаниях. В главных ролях Павел Деревянко, Ирина Пегова, Анна Котова, Кирилл Кяро и другие. 18+.

Ольга Воробьева