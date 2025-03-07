Закупки кофе снизились до минимума из-за роста цен на 70%

Трейдеры и обжарщики в последнее время закупают лишь необходимый минимум кофе из-за сильного роста цен на него. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на участников рынка и аналитиков. С ноября цена фьючерсов на арабику выросла на 70% — как отмечает Reuters, это «шокировало» участников рынка. Рост цен связан с сокращением производства кофе, прежде всего в Бразилии, являющейся крупнейшим поставщиком арабики. Урожай кофе в этой стране и других частях Южной Америки в прошлом году был довольно плохим из-за засушливой погоды.

Reuters цитирует одного из кофейных брокеров, по словам которого сейчас «никто не покупает с расчетом на будущие поставки, у всех есть только минимум» на ближайшее время, но нет каких-либо резервов. Как отмечают источники в отрасли, многие кофейные компании в США «не понимают, смогут ли они продавать по новым ценам» и получится ли у них сохранить бизнес. Генеральный директор эквадорского производителя растворимого кофе Elcafe C.A. Ренан Чуэйри рассказал, что в этом году компания впервые к марту не заключила контракты на весь кофе, производство которого запланировано на год. «Обычно к этому моменту мы распродаем все, но сейчас продано менее 30% товара. Сильный рост цен поглощает денежный поток клиентов, им не хватает денег, чтобы купить то, что им нужно»,— отмечает он.

При этом игроки рынка, опрошенные Reuters, считают, что к концу года цены на арабику снизятся на 30%,— такие ожидания связаны с прогнозами хорошего урожая в Бразилии в текущем году.

Яна Рождественская