Исследование «Точно»: 20% женщин покупают недвижимость до 25 лет

Женщины в России приобретают собственное жилье в более раннем возрасте, чем мужчины. По данным исследования ГК «Точно», 20% представительниц прекрасного пола становятся владельцами недвижимости до 25 лет, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 12%. В возрасте 26–35 лет жилье приобретают 34% женщин и 20% мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 24% женщин совершают покупку недвижимости в возрасте 36–45 лет (против 10% среди мужчин), после 45 лет этот шаг совершают 3% респонденток и 8% респондентов. При этом лишь 14% женщин не владеют собственной квартирой, среди мужчин этот показатель вдвое выше — 33%. Мужчины чаще получают жилье в наследство (17% против 5% среди женщин), тогда как женщины в большинстве случаев приобретают его самостоятельно.

Ключевыми факторами при выборе недвижимости для женщин являются безопасность, комфорт и функциональность. Половина респонденток назвали местоположение важнейшим критерием, 22% отметили развитую инфраструктуру, 68% уделяют внимание благоустройству двора, а 76% — шаговой доступности магазинов.

По словам финансового директора ГК «Точно» Максима Инюшева, женщины чаще используют финансовые инструменты — льготные ипотечные программы, материнский капитал и субсидии, стараясь минимизировать риски и обеспечить стабильность. Они более требовательны к качеству жизни и перспективности района, в то время как мужчины ориентируются в первую очередь на закрытие текущих потребностей.

Вячеслав Рыжков