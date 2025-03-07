56% опрошенных россиянок надеются использовать доход мужа после выхода на пенсию

Частный пенсионный фонд «Эволюция» и Финансовый университет представили результаты социологического опроса на тему пенсии. Согласно релизу (есть у «Ъ»), 56% опрошенных женщин в качестве улучшения своего благосостояния в пенсионные годы рассматривают сдачу квартиры в аренду или накопления супруга. В 2021 году на помощь супруга в пенсионном возрасте рассчитывали менее 45% респонденток, отметили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Исследование также показало, что россиянки более ответственно подходят к вопросам будущей пенсии — они в большей степени, чем мужчины, погружены в пенсионную тематику. Кроме того, женщины чаще мужчин следят за изменениями пенсионной системы в стране, в то время как мужчины в основном «интересуются пенсионными вопросами в общих чертах, не вдаваясь в детали», говорится в релизе. При этом мужчины и женщины в равной доле (20%) предварительно уже рассчитывали свою пенсию на портале «Госуслуг» или на сайте Социального фонда России.

Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги в качестве формирования дополнительного дохода в пенсионном возрасте планируют использовать 2,8% опрошенных женщин и 3,8% мужчин. Накопительное страхование — 1,8% женщин и 2,4% мужчин.

Полина Мотызлевская