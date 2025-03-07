США обложат пошлинами суда под китайским флагом или построенные там

Администрация президента США Дональда Трампа планирует повысить пошлины за заход в американские порты для китайских судов — причем речь идет как о судах под китайским флагом, так и о тех, которые были построены в Китае. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект соответствующего документа правил. О возможном размере подобных пошлин не сообщается. Как следует из проекта, США также хотят потребовать введения подобных пошлин от своих союзников и партнеров, угрожая им жесткими мерами в случае отказа. Американские и китайские должностные лица никак не прокомментировали сообщение Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters, Go Nakamura / File Photo / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters, Go Nakamura / File Photo / Reuters

Как отмечает издание, цель таких правил по замыслу их разработчиков — ослабить роль Китая в мировом судоходстве и судостроении, а также укрепить эти отрасли в самих США. В феврале Торговое представительство США также предлагало ввести сборы до $1,5 млн для китайских судов, входящих в американские порты. По его подсчетам, на Китай в 2023 году приходилось более 50% грузоподъемности всех производимых в мире судов против 5% в 1999 году. Возможные пошлины затронут большинство мировых контейнерных перевозчиков, в том числе швейцарскую MSC, датскую Maersk, тайваньскую Evergreen Marine.

Почему Дональд Трамп не спешит общаться с Си Цзиньпином — в материале «И пусть Китай подождет».

Яна Рождественская