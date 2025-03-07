Зарубежные СМИ: Зачем в США создают крипторезерв?

В США создают стратегический резерв криптовалют, такой указ подписал президент Дональд Трамп. Штаты перестанут продавать конфискованные биткойны и разработают стратегию их накопления, но без дополнительных расходов для налогоплательщиков. Кроме того, появится еще один специальный фонд для хранения других цифровых активов, которые изъяли власти. Как сообщил инвестор Дэвид Сакс, ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может состоять примерно из 200 тыс. биткойнов. В Белом доме 7 марта должен пройти криптосаммит, на нем в том числе выступит Дональд Трамп. На фоне новостей о создании резерва стоимость некоторых криптовалют снизилась. Так, биткойн в моменте потерял около 5%. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В основу резерва ляжет биткойн. В тексте указа Дональд Трамп называет его «цифровым золотом» и обещает превратить США в криптостолицу мира. Запас сформируют из валюты, которую власти конфисковали в ходе уголовных или гражданских дел последние несколько лет, пишет Reuters. Страна больше не будет продавать эти активы. Телеканал CNN приводит данные портала Coinmarketcap, согласно которым сейчас стоимость резерва достигает почти $18 млрд.

Пока неясно, как именно будет работать эта инициатива и какую пользу она принесет налогоплательщикам. По словам так называемого криптоцаря Белого дома, инвестора Дэвида Сакса, у властей появится стратегия, как увеличить стоимость активов в резерве. Его слова приводит Reuters.

«Указ президента разочаровал рынок»,— с таким заголовком вышел материал Bloomberg. Раньше инвесторы выходили на рынок в ожидании, что правительство купит биткойны. Сейчас они будут сворачивать позиции, предполагает один из собеседников агентства. Условия хранения других криптоактивов оказались еще более строгими. Согласно постановлению, власти не будут закупать их дополнительно. Речь, в частности, о Cardano, Ethereum, Solana и Ripple.

Сторонники создания резерва утверждали, что инвестиции в биткойн помогут правительству сократить госдолг в $36 трлн, напоминает The New York Times, а также обеспечат доминирование США в будущем, где, как ожидается, ключевую роль в экономике будут играть криптовалюты. По мнению скептиков, запас позволит обогатить руководителей крупнейших компаний на этом рынке, которые уже владеют большими суммами биткойнов. Они также утверждают, что опасно связывать будущее страны с крайне волатильным активом.

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