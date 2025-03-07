Общественные слушания по новым небоскребам Лахты пройдут в апреле

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что общественные слушания по проекту планировки территории под небоскребы «Лахта-2» и «Лахта-3» состоятся в апреле. На них будут обсуждать высоту зданий и территориальное зонирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По словам господина Линченко, петербуржцы смогут участвовать в обсуждениях и подавать свои предложения. Что касается высоты небоскребов (555 и 773 метра соответственно), то территория «Лахта Центра» вне радиуса воздействия документа об охране и сохранении памятников и исторических видов.

Вице-губернатор добавил, что «Лахта-2» и «Лахта-3» станут точками роста, которые потянут за собой развитие инфраструктуры. В этом районе планируют создать деловой кластер.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стартовала продажа билетов на экскурсии по общественным пространствам «Лахта Центра». Посетители также смогут подняться на обзорную площадку.

Андрей Маркелов